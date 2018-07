Após drama familiar, Sidão manifesta desejo de renovar com o Botafogo

O goleiro Sidão viveu um drama familiar na semana passada, ao ver sua esposa ser internada e correr risco de morte por conta de uma trombose. Liberado pela diretoria, desfalcou o Botafogo nas partidas contra Cruzeiro e América-MG e só se reapresentou nesta terça-feira. Passado o susto, o veterano de 33 anos explicou que sua gratidão ao clube apenas aumentou após o episódio.

"Foi um susto muito grande. Estava com o time em Minas na quarta. Tinha recebido a noticia na terça, uma trombose muito forte, correu um risco grande de morte. O torcedor entendeu esse lado humano, a diretoria do Botafogo fez um esforço enorme para me colocar ao lado dela. Sou muito grato a Deus por tudo que ele fez mais uma vez na minha vida. Hoje ela está muito bem", revelou.

Feliz no clube e vivendo boa fase enquanto substitui Jefferson, Sidão não esconde o desejo de renovar seu contrato com o Botafogo, atualmente válido somente até o fim deste ano. O goleiro ainda se lembra da oportunidade dada pelo clube após se destacar pelo Audax no Campeonato Paulista, quando os outros times ainda desconfiavam de sua qualidade.

"O Botafogo foi o único time grande que acreditou em mim e me deu a oportunidade", comentou. "O (Antonio) Lopes me chamou dizendo que há o interesse do Botafogo em me manter. Eu também tenho. Estamos conversando com o Audax para a gente finalizar essa negociação. Para dar sequencia na carreira, seria bom continuar jogando. Mas a prioridade é do Botafogo. Foi o único clube grande que apostou em mim. Então quero ficar."

SEMANA LIVRE

A queda na Copa do Brasil não estava nos planos do Botafogo, mas ao menos dará um período maior de preparação para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Sem confrontos no meio da semana, Rodrigo Pimpão apostou que a equipe estará pronta para receber o Corinthians no sábado, no Estádio Luso Brasileiro, pela 28.ª rodada.

"Uma semana cheia é sempre importante. Boa para trabalhar e aprimorar a parte física. O Jair (Ventura) vai ter tempo para analisar as opções do elenco. Tenho certeza que vai fazer as melhores escolhas e armar bem o time para a sequência", declarou..