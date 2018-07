Após duas derrotas, Alan Patrick cobra marcação 'intensa' no Flamengo Preocupado com a sequência negativa do Flamengo, o meia Alan Patrick cobrou nesta sexta-feira marcação "intensa" da equipe carioca na partida contra o líder Corinthians, domingo, no Itaquerão. O time paulista é dono do melhor ataque do Brasileirão, enquanto o Flamengo tem a quarta pior defesa do campeonato.