Após duas derrotas do Botafogo, Diego Souza confia em recuperação no clássico

A derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quarta-feira à noite, no Engenhão, não abalou o otimismo do experiente Diego Souza. O jogador, de 34 anos, ainda confia na classificação da equipe na competição internacional e acredita em uma vitória sobre o rival Flamengo, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O clássico é visto por Diego Souza como trampolim para afastar a má fase do Botafogo, que vem de duas derrotas consecutivas.

"Eu sou o centroavante da equipe e vou buscar para marcar os gols que tem que ser feitos. Sei da minha responsabilidade e na quarta-feira que vem, no final da noite, a gente pode estar conversando de maneira diferente, com uma vitória. Não é nada absurdo isso. Tivemos um jogo atípico dentro de casa e, com todo respeito ao Atlético que criou outras chances, por uma falha nossa sofremos o gol", disse Diego Souza, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Um dos líderes do elenco botafoguense, o atacante prevê um resultado positivo no clássico pela 12ª rodada do Brasileiro. "Um jogo bom, que todo jogador gosta. Estamos vindo de dois resultados negativos e nada melhor que um clássico para que você consiga uma vitória sobre um rival, badalado, que todos dizem que vai brigar pelo título. Respeitamos, mas temos totais condições de vencer."

Apesar de toda a confiança, Diego Souza fez críticas ao sistema ofensivo do Botafogo, que não marcou gols nos três jogos disputados após a retomada das competições. Mas também enxergou evolução na defesa.

"Nossa equipe toma poucos gols, se guarda bem e a gente tem acertado nisso. Aos poucos a gente vai criando oportunidades. Sabemos que precisamos melhorar muito, trabalhamos para isso acontecer e estamos no caminho certo. Já sofremos muito por tomar muitos gols e agora vamos buscar atacar mais, fazer gols."