Após duas derrotas, Grêmio bate Passo Fundo e alivia crise

Depois de vir de derrotas em seu estádio para Brasil de Pelotas e Veranópolis, este último então lanterna do Campeonato Gaúcho naquela ocasião, o Grêmio finalmente conseguiu dar uma resposta aos seus torcedores ao vencer o Passo Fundo por 2 a 0, fora de casa, na noite desta quarta-feira.

O resultado fez a equipe tricolor chegar aos nove pontos na competição estadual, na qual agora ocupa a quinta posição e acumula três triunfos e três derrotas. Já o Passo Fundo estacionou nos quatro pontos e está logo acima da zona de rebaixamento, em 13º lugar.

O resultado também serviu para aliviar a crise que aumentou após o jogo diante do Veranópolis, no qual Felipão fez o clima ficar ainda mais pesado dentro do time ao deixar o campo antes do apito final. Naquela ocasião, depois justificou a sua atitude dizendo que estava "envergonhado" pelo futebol praticado pela sua equipe.

E o comandante acabou ganhando uma demonstração de confiança dos jogadores gremistas nesta quarta ao ser abraçado por todos os jogadores na comemoração do primeiro gol da equipe, marcado por Erazo, já aos 13 minutos do primeiro tempo, após completar de cabeça um escanteio batido por Douglas.

Já o segundo gol saiu aos 5 minutos da etapa final, mais uma vez com participação de Douglas. O meio-campista enfiou uma bola para Pedro Rocha e a zaga afastou apenas parcialmente a bola, que caiu no pé de Everaldo. No rebote, este último bateu por cima do goleiro Everaldo. A bola entraria, mas Pedro Rocha resolveu concluir para o gol mesmo assim para decretar o 2 a 0.

Após o triunfo desta quarta, o Grêmio voltará a jogar pelo Campeonato Gaúcho na próxima segunda-feira, contra o Juventude, em casa, às 20h30. Já o Passo Fundo irá entrar em campo um dia antes para encarar o Novo Hamburgo, longe de seus domínios, às 19h30.