Após duas derrotas seguidas, Santos treina no CT do Atlético-MG visando reabilitação

Um dia depois de ter sido derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, o time do Santos seguiu em Belo Horizonte, onde na manhã desta segunda-feira realizou o seu primeiro treino de preparação para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade ocorreu na Cidade do Galo, o CT do Atlético-MG, onde os jogadores que foram titulares diante dos cruzeirenses fizeram um trabalho regenerativo na academia do local, enquanto os reservas participaram de um treinamento no campo.

Para este próximo duelo com a equipe cearense, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que cumprirá suspensão depois de ter sido expulso no confronto do último domingo. Em compensação, o treinador terá o retorno de outro defensor, Felipe Aguilar, que não ficou à disposição para a última partida justamente por estar suspenso.

O comandante argentino espera aproveitar a semana cheia de treinos para recolocar o Santos no caminho das vitórias. Líder isolado do Brasileirão, com 32 pontos, o time acumulou derrotas para São Paulo e Cruzeiro nas duas últimas rodadas e viu a sua vantagem na liderança ser reduzida. Está dois à frente do Flamengo, novo vice-líder, e do Palmeiras, terceiro colocado, que pontuaram no último final de semana.

Soteldo, Jorge e Lucas Veríssimo, que atuaram no último domingo e estavam pendurados com dois cartões amarelos, não receberam punições da arbitragem no jogo contra o Cruzeiro e com isso também deverão estar à disposição de Sampaoli para domingo.

Depois do treino na capital mineira, o elenco do Santos vai folgar nesta terça-feira e depois voltará a trabalhar na manhã de quarta, em atividade marcada para começar às 10 horas, no CT Rei Pelé. Os ingressos para a partida diante do Fortaleza já estão esgotados, sendo o que o clube paulista confirmou a venda de todos os bilhetes já na última sexta-feira.