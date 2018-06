Após duas goleadas, Abel celebra fase do Fluminense: 'Só notícia boa'

O começo de temporada foi péssimo e em meio a saídas de jogadoras e derrotas, o Fluminense caiu precocemente na Taça Guanabara. De lá para cá, no entanto, duas goleadas mudaram completamente o ânimo da equipe. Foi isso que Abel Braga deixou claro após o triunfo por 4 a 0 sobre o Bangu nesta quarta-feira, pela estreia da Taça Rio.

+ TEMPO REAL - Bangu 0 x 4 Fluminense

"O que a gente tem ultimamente é só notícia boa, está tudo calmo, o trabalho está maravilhoso. Temos a retaguarda espetacular do Paulo Autuori, uma relação muito legal dele com a direção. As coisas estão caminhando, estamos procurando, dentro do nosso possível, dar o máximo e fazer o nosso melhor", declarou.

O Fluminense já vinha de um atropelamento sobre o Salgueiro, pela Copa do Brasil, por 5 a 0. São nove gols marcados e nenhum sofrido nos últimos dois jogos, o que embalou o elenco para o clássico deste sábado, diante do Flamengo, novamente pelo Estadual.

"Clássico ninguém sabe como vai ser, de repente a responsabilidade fica toda para nós se eles colocarem um time reserva. Claro que sempre existe o plano B, mas é Fla-Flu, é muito complicado, temos que saber entender o jogo. Vamos nos preparar e nada melhor do que uma boa vitória como a de hoje para dar ainda mais confiança", disse o técnico.

Abel só lamentou o fato de o clássico ser disputado fora do Rio, na Arena Pantanal, em Cuiabá. "Muita tristeza. Com todo respeito a Cuiabá, Fla-Flu é do Rio de Janeiro, é do carioca, não pode tirar um clássico desse tamanho daqui. Um clássico que é considerado o mais charmoso do País... Uma pena."