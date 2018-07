Após 2 prorrogações, Rogério Micale se preocupa com cansaço

A seleção brasileira sub-20 precisou ir até os pênaltis nos dois últimos jogos para avançar no Mundial da categoria que acontece na Nova Zelândia. Com a equipe exausta, o técnico Rogério Micale disse que a principal preocupação agora é recuperar fisicamente os jogadores antes da semifinal contra Senegal na próxima quarta-feira.

"Nossos atletas estão de parabéns porque se superaram. A classificação veio a premiar a dedicação e entrega da equipe. Agora vamos descansar muito para ir mais adiante", comentou em entrevista para a CBF.

O treinador observou que os jogadores já sentiram o desgaste nas quartas de final contra Portugal. Por isso admitiu que a equipe não fez um jogo tão bom como contra o Uruguai, no outro duelo que a decisão foi para os pênaltis.

"Claro que Portugal também mereceu ganhar, mas em um jogo a estratégia é importante. Quando você vê que certas coisas não estão saindo de um jeito em determinado dia, tem de ter tranquilidade para tentar ganhar de outra maneira", explicou.

A preocupação com a recuperação é tamanha que ainda não há previsão de treino antes do duelo pelas semifinais. A seleção chegará a Christchurch, local da próxima partida, na madrugada desta segunda-feira (começo de tarde na Nova Zelândia) e deve fazer apenas um treino regenerativo na véspera do jogo.

A seleção brasileira enfrentará Senegal nesta quarta-feira, à 1h (horário de Brasília). A outra semifinal será entre Mali e Sérvia, que acontece no mesmo dia, às 4h30.