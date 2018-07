Após duas temporadas no São Paulo, Pato treina no Corinthians

O atacante Alexandre Pato se reapresentou nesta quarta-feira ao Corinthians e participou de treino físico junto com os demais jogadores do elenco. Após duas temporadas emprestado ao São Paulo, o atleta iniciou a pré-temporada no CT Joaquim Grava e enquanto aguarda uma possível transferência para equipes do exterior, trabalha com o plantel e deve até mesmo participar da viagem na próxima semana aos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup.

O técnico Tite contou com o retorno de 34 jogadores nesta quarta-feira. As únicas ausências foram do lateral-direito Samuel e do meia Matheus Pereira, que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fora o colombiano Stiven Mendoza. O atacante vai se reapresentar somente na próxima semana, ao fim do contrato de empréstimo com o Chennaiyin, da Índia.

Alexandre Pato foi um dos primeiros a aparecer no campo. O atacante deixou a equipe em fevereiro de 2014 em troca com o São Paulo por Jadson e a expectativa era saber como seria a recepção dele pelo elenco. Segundo o meia Renato Augusto, o retorno não teve animosidade. "Nosso grupo é muito bom, talvez por isso alcançou tudo isso. Não importa quem vai chegar ou vai sair, sempre vai ter esse ambiente. Vai ser tratado da melhor maneira possível. Ele fez temporada muito boa. Pelos jogadores, não vai haver nenhum problema", disse o jogador, que anunciou a saída do clube nesta quarta-feira.

O atacante teve a passagem anterior pelo clube marcada em 2013 por um pênalti perdido na Copa do Brasil. A cobrança de cavadinha, contra o Grêmio, eliminou o Corinthians da competição e gerou críticas da torcida. Para Renato Augusto, a postura em campo será fundamental para reconquistar o público. "Tem que dar carrinho, brigar e se sujar. Torcedor quer ver o cara lutando em campo".

O grupo fez exercícios físicos leves e correu pelos gramados do CT Joaquim Grava. O atacante Luciano, em recuperação de cirurgia no joelho direito, fez trabalho separado do restante do grupo. Nesta quinta-feira pela manhã, o clube vai apresentar os reforços Marlone e Moisés.