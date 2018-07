Após duas vitórias, Flamengo desafia o 'fechado' São Paulo no estádio do Pacaembu

A boa sequência no Campeonato Brasileiro animou o Flamengo para o duelo contra o São Paulo neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, na capital paulista, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abalado pela perda do título da Copa do Brasil no final de setembro, nos pênaltis, para o Cruzeiro, o Flamengo parecia que oscilaria no Brasileirão. Mas reagiu bem nas últimas duas rodadas. Venceu a Chapecoense fora, goleou o Bahia e subiu para a sexta colocação com 46 pontos, colocando-se no grupo que hoje garantiria vaga na Copa Libertadores.

A confiança, assim, é grande para enfrentar o São Paulo. E, apesar do mando ser do rival, o Flamengo chega preparado para encarar um time pressionado pela luta contra o rebaixamento. Tanto que a expectativa do elenco é de enfrentar um provável adversário "fechado" - e a melhor tática seria pressionar no início para abrir logo o placar.

"Muitos times estão jogando fechados contra a gente e o jogo contra o São Paulo vai ser parecido, de reta final do Campeonato Brasileiro, cada um com a sua luta. Apesar de estar abaixo na tabela, é um grande time. Se a gente conseguir fazer um gol na frente, pode conseguir sair com a vitória", avaliou o zagueiro Juan.

Mais importante até do que triunfar, segundo acrescenta o técnico Reinaldo Rueda, é o Flamengo se estabelecer como um rival difícil de ser vencido. "Com todo o respeito aos rivais difíceis, mas o Flamengo tem que lutar para ganhar seus pontos. Essa é a mística que o Flamengo precisa recuperar. De ser mau perdedor, de não aceitar as derrotas e buscar metas grandes", cobrou o colombiano.