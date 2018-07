Após duas vitórias, Mano mantém escalação corintiana contra o Botafogo

SÃO PAULO - Após vitórias consecutivas diante de Sport e Cruzeiro, o técnico Mano Menezes mantém a escalação do Corinthians para enfrentar o Botafogo, neste domingo, no Itaquerão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo.

O técnico também afirmou nesta sexta-feira que, se não fosse um profissional experiente o bastante, teria mudado muita coisa depois das críticas que recebeu no empate por 1 a 1 contra o Atlético-PR, no dia 21 de maio, no Canindé.

"Certamente não teria chegado aqui se fosse burro, mas também não sou gênio que vai resolver o jogo num passe de mágica", disse Mano. "Se eu fosse precipitado, teria mudado muita coisa (no time) e essas mudanças teriam trazidos mais prejuízos que vantagens. Esta aí uma vantagem de ser um técnico experiente, e nisso eu me encaixo."

Mano afirmou que o jogo deste domingo é importante para o Corinthians terminar essa "primeira fase" do Campeonato Brasileiro entre os líderes - o time ocupa atualmente o terceiro lugar, com 15 pontos. "Seria muito bom ir para essa parada com tranquilidade", avaliou.

O Corinthians vai campo neste domingo com a seguinte escalação: Walter; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson; Romarinho e Guerrero.