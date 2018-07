Após duas vitórias seguidas, Vasco tenta segurar Grêmio no Sul e manter embalo

Vindo de duas vitórias seguidas, o Vasco vai a Porto Alegre neste domingo tentando segurar o Grêmio e manter o embalo no Brasileirão. Para tanto, o técnico Milton Mendes deverá reforçar a marcação no meio de campo promovendo a estreia de Wellington, além de dar nova chance a Manga Escobar no ataque no confronto marcado para começar às 16 horas na Arena Grêmio.

O treinador preferiu não confirmar o time para o jogo marcado para a Arena do Grêmio, mas negou que esteja fazendo mistério. "É que não tenho decidido ainda", desconversou Milton Mendes. O técnico, contudo, deu a entender que o Vasco será cauteloso. "Não podemos encarar um jogo fora de casa contra um time como o Grêmio de peito aberto. Não mudaremos muita coisa, mas temos nossa estratégia."

A expectativa é pela estreia do volante Wellington, contratado recentemente junto ao Internacional. Nenê deverá ser banco novamente, enquanto Manga Escobar poderá ganhar a vaga de Luís Fabiano, que deve ser poupado.

Sobre as mudanças, Milton Mendes diz que leva em conta o momento dos jogadores. "No meu ponto de vista, futebol é rendimento. Quem rende mais joga, tendo 17 ou 40. Nenê e Mateus são excelentes. Um é garoto. Já demonstrou que tem responsabilidade, que não sente de vestir a 10. Ele encarou com tranquilidade e tem feito bons jogos", comentou o técnico.

O treinador também elogiou a equipe gaúcha, que nas últimas semanas ganhou dos cariocas Botafogo e Fluminense. "O time do Grêmio se defende muito bem, é compactado, sai muito bem de trás para frente, mas menos de frente para trás. O Luan é danadinho, protege bem a bola e chuta bem", analisou Mendes.