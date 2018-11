Após efetivar Solari, Real Madrid anuncia contrato com o técnico até 2021

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira que assinou com o técnico Santiago Solari até o fim da temporada 2020/2021. O acordo foi fechado um dia depois de o clube efetivar o ex-jogador no cargo, após quatro vitórias consecutivas neste início de trajetória.

Solari assumiu o comando do Real Madrid, em substituição a Julen Lopetegui, no último dia 29, após o péssimo início de temporada do time merengue. Diante do regulamento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que proíbe um clube de ter um treinador interino por mais de duas semanas, ele foi efetivado.

Havia a dúvida, no entanto, sobre a possibilidade de o Real seguir buscando um comandante mais renomado no mercado. Mas, com o contrato assinado, o clube mostrou que aposta no ex-jogador, que vestiu a camisa merengue entre 2000 e 2005.

Solari passou a dirigir o Real Madrid após a goleada sofrida por 5 a 1 para o rival Barcelona. Ele estreou com uma vitória por 4 a 0 sobre o Melilla, pela Copa do Rei. Na sequência, derrotou o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, por 2 a 0. O terceiro jogo foi diante do Viktoria Plzen, na Liga dos Campeões da Europa, e com nova goleada: 5 a 0. No último domingo, bateu o Celta, fora de casa, por 4 a 2, em novo duelo pela liga espanhola.

Sexto colocado no Campeonato Espanhol, o Real Madrid soma 20 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. Na Liga dos Campeões, divide a liderança do Grupo G com a Roma, com nove pontos.