Após eliminação, Chapecoense reencontra Cruzeiro e prevê outro jogo complicado

Após a eliminação na Copa do Brasil ao empatar com o Cruzeiro por 0 a 0, na última quinta-feira, uma confusão tomou conta da Arena Condá, em Chapecó. Jogadores se desentenderam de ambos os lados, e quis o destino que o reencontro fosse neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Vagner Mancini optou por deixar a 'briga generalizada' de lado e focou no próximo compromisso da equipe catarinense. "Vai ser um jogo totalmente diferente do que foi na Copa do Brasil. Eles vão jogar em casa e precisarão sair para o jogo. Vamos montar a estratégia em cima disso. Vai ser uma partida complicada, porque o Cruzeiro é um adversário difícil, mas precisamos defender a liderança", projetou Mancini.

Depois que os ânimos se acalmaram no estádio da Chapecoense, Mancini conversou com Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, e os dois ‘acertaram os ponteiros’. "Sem mágoa ou rancor, tudo dentro do espírito esportivo. Houve um desentendimento, tudo foi resolvido e ponto final", explicou.

Discurso parecido foi usado por Mano em Belo Horizonte (MG). Sinal de que os técnicos estenderam a bandeira branca e que vão cobrar isso de seus jogadores. O treinador não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, pivô da eliminação da Chapecoense na Copa Libertadores, que foi expulso no clássico contra o Avaí.

A lógica é que Douglas Grolli, que vinha sendo titular no início da temporada, retome o seu posto. A outra opção seria a utilização de Fabrício. Outro que aparece como novidade é o meia Seijas. Ele ficou de fora das oitavas de final da Copa do Brasil por já ter atuado na competição pelo Internacional.

No Brasileirão, reassume seu posto de titular. Invicta na competição, a Chapecoense soma sete pontos em três partidas disputadas até aqui.