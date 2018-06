Após eliminação, Criciúma anuncia contratação do técnico Argel

No dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil, o Criciúma confirmou nesta quinta-feira a contratação do técnico Argel Fucks. Ele chega acompanhado do auxiliar Galeguinho e do coordenador da preparação física Humberto Ferreira.

Será a terceira passagem do treinador no time catarinense. A primeira aconteceu em 2010, quando ele ajudou o Criciúma no acesso para a Série B. Depois, ele retornou em 2013, quando a equipe disputou o Brasileirão.

A apresentação oficial de Argel acontecerá nesta sexta-feira, às 10 horas, na sala de imprensa do estádio Heriberto Hulse. Sua missão inicial será tirar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense.

Argel substituirá Grizzo, que estava no comando da equipe de maneira interina desde janeiro, quando Lisca foi demitido do cargo. O próximo compromisso do Criciúma no Catarinense será neste domingo, 17h, em casa, contra o Figueirense, pela 10ª rodada.

Na quarta-feira, o Criciúma foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil ao perder para o Tigre, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.