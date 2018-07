Após eliminação da Copa dos Campeões, Benítez cobra foco do Chelsea

LONDRES - A goleada por 6 a 1 sobre o Nordsjaelland, conquistada na última quarta-feira, em Londres, não foi suficiente para evitar a eliminação do Chelsea da Copa dos Campeões. O atual campeão europeu acabou terminando em terceiro lugar do Grupo E, atrás de Juventus e Shakhtar Donetsk, mas o técnico interino Rafa Benítez ressaltou que não há tempo para lamentações e que é preciso focar o próximo jogo da equipe, neste sábado, fora de casa, contra o Sunderland, e depois principalmente o Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta quinta-feira, no Japão, onde a equipe inglesa buscará outro título inédito para a sua história.

E Benítez procurou canalizar a boa atuação da última quarta-feira como um fator de motivação para o Chelsea. "Tenho certeza de que, se jogarmos no nível que jogamos hoje (quarta-feira), nós podemos alcançar o que quisermos, mas temos de começar no próximo jogo", afirmou o treinador.

O Chelsea irá estrear no Mundial de Clubes na próxima quinta-feira, contra o vencedor da partida entre Monterrey, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e antes de embarcar para o Japão espera obter um novo triunfo e assim viajar embalado e confiante, depois de ter amargado uma fase ruim que resultou na demissão do técnico Roberto Di Matteo.

"Minha abordagem é um jogo de cada vez. Tudo que estou vendo dos jogadores é bom, eles estão progredindo, melhorando e se adaptando às pequenas ideias que nós estamos tentando mudar", disse Benítez, sem explicar as mudanças que vem tentando promover.

O fato de o atacante espanhol Fernando Torres ter marcado dois gols na última quarta-feira, depois de ter amargado uma série de 11 partidas em que só balançou as redes uma vez, também foi ressaltado pelo treinador, que lembrou que o bom desempenho do jogador depende do rendimento da equipe.

"A equipe ajudou porque nós estávamos jogando com intensidade certa até o fim, mesmo quando estávamos vencendo por 6 a 1. Se jogarmos neste nível (nas próximas partidas), acho que ele poderá marcar mais gols", projetou o comandante.