Após eliminação da Itália, Cesare Prandelli se demite

O experiente técnico Cesare Prandelli não é mais técnico da seleção italiana de futebol. Ele pediu demissão logo após a equipe ser eliminada da Copa do Mundo ainda na primeira fase do torneio, nesta terça-feira – sua equipe jogava por um empate para continuar na competição, mas não foi bem, perdeu por 1 a 0 para o Uruguai e ficou apenas na terceira colocação no Grupo D.

Prandelli assumiu a seleção logo após a Copa de 2010, na África do Sul, quando os italianos também caíram na fase de grupos.

Ele comandou a Azzurra em 51 partidas e obteve 23 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Seu maior resultado foi o vice-campeonato da Eurocopa de 2012, quando foi massacrado na final contra a Espanha por 4 a 0.