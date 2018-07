Após eliminação do América-RN na Série D, vândalos depredam Arena das Dunas

Eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e sem alcançar sequer uma final de turno no Estadual, o América-RN precisava de um bom desempenho na Série D do Campeonato Brasileiro para salvar o seu ano. Depois de ser dominante em seu grupo na primeira fase, o clube passou por Aparecidense-GO e Ceilândia-DF nos primeiros mata-matas, mas sucumbiu diante do Juazeirense no confronto que poderia lhe dar o acesso. E torcedores organizados do clube não contiveram a fúria após a eliminação.

Após o empate por 1 a 1 com o time baiano em Natal (a ida havia sido 3 a 0 para o adversário) no último domingo, membros de torcidas organizadas começaram uma confusão, que levou a um quebra-quebra e intervenção da Polícia Militar. A PM utilizou gás de pimenta e bombas de efeito moral. Banheiros foram destruídos, portas quebradas, lixeiras arrancadas, catracas danificadas e até mesmo um quiosque foi colocado abaixo.

O prejuízo será arcado pelo América, devido a um acordo com a administração do estádio. Na fase anterior, contra o Ceilândia, cadeiras foram quebradas e o clube teve que pagar R$ 5,5 mil pelos danos. Na ocasião, foi feita uma campanha pedindo para que os torcedores não cometessem novas depredações. Desta vez, ainda não foram calculados os danos à propriedade.

O América-RN e a administração do estádio ainda não se manifestaram sobre o ocorrido. Fotos que circulam pelas redes sociais mostram o estado em que a Arena das Dunas ficou após o ato de vandalismo.