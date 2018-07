Após eliminação do Palmeiras, Felipe Melo critica árbitro: 'Foi caseiro'

O volante Felipe, do Palmeiras, reclamou da arbitragem do goiano Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Após o empate em 1 a 1, resultado que eliminou o time paulista no Mineirão, o jogador foi questionar o juiz e entrevista na saída de campo, afirmou que a atuação dele privilegiou o time da casa.

"Ficaram a semana toda falando besteira aí. Colocaram esse caseiro aí", disse em entrevista ao SporTV. Felipe Melo fez referências às críticas feitas pelo Cruzeiro ao trabalho do árbitro. Antes do jogo com o Palmeiras, o vice-presidente de futebol do clube mineiro, Bruno Vincintin deu entrevista em que enumerou erros cometidos por Sampaio em partidas da equipe.

O dirigente também afirmou que o árbitro goiano favoreceu o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil de 2012, contra o Coritiba. "Mas no final de tudo ficaram cinco minutos para bater a falta, e ele não fez nada", completou o volante, em tom exaltado. O time paulista saiu na frente com gol de Keno e sofreu o gol decisivo no fim, com Diogo Barbosa.

Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras voltará a priorizar a disputa da Copa Libertadores. O compromisso seguinte pela competição continental será dia 9 no Allianz Parque, contra o Barcelona do Equador. Antes disso, o time terá o Campeonato Brasileiro. No sábado, a equipe recebe o Avaí, pela 17ª rodada.