Após eliminação do Paulista, São Paulo treinará em Cotia na preparação para o Brasileiro

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo vai se concentrar no seu CT em Cotia para se preparar visando o começo da participação no Brasileirão. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que será lá o local de treinos da equipe a partir desta sexta-feira.

O São Paulo caiu no Paulistão ao perder por 3 a 2 para o Mirassol, na noite de quarta, no Morumbi. O elenco dirigido por Fernando Diniz está de volta nesta quinta e se reapresentará no CFA Laudo Natel, que costumeiramente serve como base e local de treinos dos elencos das divisões de base do clube.

Esta será a terceira vez desde a volta das atividades em meio à pandemia do coronavírus que o elenco do São Paulo vai treinar em Cotia. As anteriores foram antes do retorno do Estadual e na preparação para o confronto com o Mirassol.

A ida para Cotia também deverá dar alguma tranquilidade ao elenco e ao técnico Fernando Diniz. Na última quarta-feira, após a queda no Paulistão, um grupo foram aos arredores do CT ma Barra Funda e fizeram um protesto. Em nota, a torcida organizada Tricolor Independente criticou dirigentes, como Raí e Lugano, Diniz e referências do elenco, como Daniel Alves, além do presidente Carlos Augusto Barros e Silva.

A estreia do São Paulo será em 9 de agosto, diante do Goiás, em local ainda indefinido. Em função do surto do coronavírus, o Campeonato Goiano foi paralisado em 15 de março e ainda não tem data para ser retomado.