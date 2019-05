Após eliminação do São Paulo, Bruno Alves admite: 'Temos de melhorar muito'

Após a eliminação do São Paulo para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil, o zagueiro Bruno Alves admitiu: a equipe precisa melhorar muito para o restante da temporada. O time tem até o fim de 2019 apenas a disputa do Brasileirão, no qual está em quarto lugar, com 11 pontos.

"É difícil falar em um momento desses. Jogo aberto desde o início, eles tinham só o contra-ataque novamente. Time teve oscilação em alguns jogos. É levantar a cabeça, porque o ano tem mais jogos. Temos que melhorar muito", disse Bruno Alves, o único jogador que parou para dar entrevistas na saída de campo.

O São Paulo foi derrotado na noite desta quarta-feira por 1 a 0. Na semana passada, no Morumbi, também havia perdido por 1 a 0 para o Bahia.

A equipe está há quatro jogos sem marcar, o maior jejum de gol desta temporada. Além das duas derrotas na Copa do Brasil, a sequência negativa do São Paulo ainda tem a derrota por 1 a 0 para o Corinthians e empate por 0 a 0 com o mesmo Bahia, ambos pelo Brasileirão.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando recebe o Cruzeiro, pela sétima rodada do Brasileirão. A partida acontecerá a partir das 16h no Pacaembu.