Após eliminação em casa, Alison pede para Santos 'erguer a cabeça'

Depois da frustrante eliminação em casa, quando chegou a abrir 3 a 1 - placar que lhe dava a vaga na final da Copa do Brasil - e permitiu o empate do Cruzeiro, o Santos tenta se recompor para a sequência da temporada. Neste domingo, o time tem clássico com o Corinthians pelo Brasileirão. E, segundo o volante Alison, é o momento de "erguer a cabeça".

"Foi triste, difícil, mas passou. Temos de erguer a cabeça e continuar lutando", avisou Alison, um dos titulares do Santos. Ele, inclusive, deixou o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro antes do final, com dores musculares, mas garantiu estar recuperado para enfrentar o Corinthians no Itaquerão.

Alison avaliou que uma vitória no clássico deste domingo não vai tirar a "dor da desclassificação" na Copa do Brasil, mas ressaltou que "pode dar uma amenizada na situação". "É um jogo que, se você vencer, te dá moral", explicou o volante, pedindo agora foco santista no Brasileirão.