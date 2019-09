Após eliminação, Grêmio enfrenta o Cruzeiro e tenta iniciar reação no Brasileirão

Fora da Copa do Brasil e com a distância para o primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, o Grêmio, enfim, vai priorizar o Campeonato Brasileiro. O primeiro passo para reagir no torneio nacional é vencer o Cruzeiro neste domingo, a partir das 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada.

No momento, o Grêmio está na zona intermediária na tabela, com 22 pontos somados. Essa condição na tabela se explica pela irregularidade na competição da equipe gaúcha, escalada muitas vezes apenas com reservas, dado o foco nos mata-matas.

Na retomada do Brasileirão após a Copa América, o Grêmio até ensaiou uma reação, mas esta não foi consolidada. Nos últimos oito jogos pelo torneio nacional, o time gaúcho venceu apenas dois. Neste período, a equipe de Renato Gaúcho perdeu apenas uma vez - para o Flamengo, por 3 a 1, pela 14ª rodada -, mas o excesso de empates prejudicou a escalada da equipe na tabela.

"Creio que agora é virar a chave, tem o Campeonato Brasileiro, já no domingo, contra o Cruzeiro. E o futebol tem isso, a cada três dias você tem a oportunidade de se recuperar de uma pancada que levou. Vamos focar no Brasileirão agora e tentar somar o maior número possível de pontos para tentar encostar na turma de cima", garantiu Everton.

O atacante, principal jogador do elenco gremistas e um dos grandes nomes do futebol brasileiro na atualidade, fez muita falta no jogo que selou a eliminação diante do Athletico-PR na Copa do Brasil, na última quarta-feira. Ele estava suspenso do confronto. Para este domingo, está em condições de jogo e é peça chave para uma possível reação do Grêmio.

Como a prioridade, no momento, é o Brasileiro, a tendência é a de que Renato Gaúcho volte a escalar os titulares. O treinador só não poderá contar com o lateral-direito Leonardo Gomes e o volante Maicon, lesionados. Geromel foi poupado de um dos treinamentos por conta do desgaste físico e não está confirmado para o jogo.