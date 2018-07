Após eliminação, Jadson reaparece no time corintiano

A derrota por 4 a 1 e a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético-MG trouxeram mudanças no Corinthians. Mano Menezes agora decidiu resgatar o meia Jadson e dará a ele nova oportunidade. O técnico comandou treino na manhã desta sexta-feira visando o jogo contra o Internacional, domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Jadson em campo.

Quem saiu do time titular foi o atacante Malcom, de 17 anos apenas. Mano montou esquema 4-5-1, com três volantes (Bruno Henrique, Elias e Pretos) e dois meias (Renato Augusto e Jadson). Guerrero será o único atacante na equipe. Os jornalistas puderam assistir ao treinamento, mas o técnico não quis confirmar a escalação. Mano, no entanto, afirmou que espera solucionar alguns problemas da equipe com essa alteração. O principal é a falta de posse de bola.