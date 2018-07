Após eliminação, Mascherano anuncia aposentadoria da seleção argentina

O volante Javier Mascherano anunciou neste sábado em Kazan, na Rússia, a aposentadoria da seleção da Argentina. Aos 34 anos e depois de ter sido eliminado no quarto Mundial que disputou, o jogador fez um comunicado na saída do vestiário para revelar que não jogará mais pelo país.

"Terminou. Agora serei mais um torcedor da Argentina", afirmou. "Está concluída a história. Gostaria de ter encerrado de forma diferente", completou o volante, que disputou mais de 140 partidas em 15 anos de atuação pela seleção nacional. O único título conquistado foi pela seleção olímpica, em Atenas, 2004.

Mascherano deu longa entrevista em tom emocionado. Foi o único argentino a falar depois da eliminação para a França na derrota por 4 a 3 pelas oitavas de final da Copa do Mundo. "A despedida é triste. Mas quero olhar para trás e sentir orgulho do que fiz. Sempre me esforcei muito e busquei ganhar todos os jogos", disse.

O volante amargou na passagem pela seleção a tristeza de ter sido vice em muitos campeonatos. O mais marcante foi a derrota na final da Copa para a Alemanha, em 2014, porém houve também quatro derrotas em decisões de Copa América e outra em final da Copa das Confederações. Ao relembrar esses momentos, o jogador ficou emocionado.

"Desejo a todos os rapazes que continuem. Eles podem conquistar o que não pude. Eu vou continuar a incentivar, mas agora de fora", afirmou. Mascherano atualmente joga no futebol da China, pelo Hebei Fortune.