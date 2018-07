Após eliminação na Copa Africana, Gana demite técnico A seleção de Gana anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Goran Stevanovic. A decisão foi tomada após a decepção com a eliminação na Copa Africana de Nações, em fevereiro, quando a equipe, considerada uma das principais favoritas do torneio, caiu diante da Zâmbia, nas semifinais.