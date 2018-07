Após eliminação na Copa do Brasil, direção do Santos elogia grupo

Após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, com o empate diante do Cruzeiro na noite anterior na Vila Belmiro, o Comitê de Gestão do Santos, órgão responsável pela administração do clube, divulgou uma nota nesta quinta-feira para elogiar o grupo, incluindo jogadores e comissão técnica. A direção santista avaliou estar "no caminho certo" e garantiu ter "confiança no futuro".

"Não conseguimos chegar à final, mas nosso time foi guerreiro e jogou com muita raça do princípio ao fim. Temos hoje um time em formação, com muitos jogadores jovens e outros mais maduros, que nos ajudam a passar experiência para os demais", diz a nota da direção santista. "Acreditamos no trabalho sério que estamos fazendo no Santos. Acreditamos que estamos no caminho certo."

Na nota, a direção "agradece o empenho e reitera seu apoio e confiança na comissão técnica e nos atletas". E também elogia os torcedores. "Nossa torcida deu mais um exemplo de sua paixão. Fez uma linda festa na chegada dos jogadores, lotou a Vila Belmiro, apoiou o time o jogo inteiro e, no final, ainda teve amor para apoiar, reconhecer e aplaudir nossos guerreiros."