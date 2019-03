Após eliminação na Liga Europa, Sevilla anuncia demissão de técnico

Um dia após ser eliminado da Liga Europa, o Sevilla anunciou a demissão do técnico Pablo Machin. A diretoria do clube espanhol confirmou nesta sexta-feira a saída do treinador por causa "dos maus resultados da equipe nas últimas semanas."

Nesta quinta-feira, o Sevilla foi eliminado nas oitavas de final da Liga Europa ao perder para o Slavia Praga por 4 a 3 em duelo definido apenas na prorrogação e com um gol no último minuto - havia terminado no 2 a 2 no tempo regulamentar, assim como havia ocorrido no confronto de ida.

Além disso, o Sevilla também está em má fase no Campeonato Espanhol, tendo perdido seis dos últimos nove compromissos na competição, desempenho que o deixa em sexto lugar, fora da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - o time está a cinco pontos do quarto colocado Getafe.

O diretor esportivo e ex-técnico Joaquin Caparros vai assumir o comando do Sevilla. Ele já havia exercido a função no fim da temporada passada, após o clube demitir o treinador Vincenzo Montella.

Em busca da recuperação, o Sevilla voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Espanyol, no domingo. Será a 500ª partida de Caparros como treinador no Campeonato Espanhol, sendo que ainda faltam 11 rodadas para o fim da competição.