Após eliminação no Gaúcho, Rodinei destaca qualidades no Inter para o Brasileiro

Após a derrota por 2 a 0 para o rival Grêmio e a eliminação no Campeonato Gaúcho, o lateral-direito Rodinei tomou a palavra em nome do elenco do Internacional e defendeu seus companheiros.

O jogador ressaltou a importância de não deixar que esse resultado comprometa o restante da temporada e acredita que o time ainda pode render bons frutos no Campeonato Brasileiro.

Leia Também Grêmio supera o Inter, fatura o segundo turno do Gaúcho e decide o título com o Caxias

"O primeiro tempo começamos bem, com a intensidade que o Coudet (Eduardo, técnico) pede. No segundo, tivemos uma desatenção, o time deles tem qualidade. Mas é continuar trabalhando, o ano é longo. Perdemos, não é fácil. Dói e tem que doer mesmo, mas um vencedor também tem que ter as costas largas na derrota", explicou.

"Não adianta achar que tudo está errado. É preciso ter vergonha na cara. Tem que sentir a derrota, mas trabalhar porque temos o Brasileiro e temos que começar com vitória", concluiu.

O Internacional terá poucos dias para se recuperar. Já no sábado estreia no Campeonato Brasileiro visitando o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.