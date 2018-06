Após eliminação, São Paulo fala em 'incrementar' elenco para sequência da temporada

O São Paulo começa a pensar na sequência da temporada após sofrer dramática eliminação no Campeonato Paulista, na noite de quarta, diante do Corinthians, na semifinal do torneio. De acordo com o executivo de futebol tricolor, Raí, a diretoria pensará em nomes para "incrementar" elenco do time de Diego Aguirre.

"O importante é ter a consciência de que a gente saiu de uma temporada ruim, mostrou uma reação agora na segunda parte do Paulista. É continuar nessa sequência, e pensar junto com a comissão técnica o que a gente pode para incrementar esta equipe", disse o dirigente, sem comentar nomes. Raí também lamentou a eliminação na Arena Corinthians.

"Uma noite triste da maneira como foi. O São Paulo guerreou, foi valente, vem construindo uma identidade. E a forma como foi derrotado mostra uma reação do time, em vários sentidos, que nos deixa otimistas para termos uma temporada muito diferente das anteriores."

O cartola confia na chegada de bons resultados em pouco tempo. "O time foi guerreiro, estava pronto para o que viesse. Acho que foi dentro de campo, não teve apelação. Estou seguro que vamos continuar evoluindo para ter resultados num futuro próximo."

O São Paulo volta a campo no próximo dia 4 contra o Atlético-PR, fora de casa, pela 4ª fase da Copa do Brasil. O time já eliminou o Madureira, o CSA e o CRB no torneio nacional. No dia 12, viaja à Argentina para enfrentar o Rosario Central na Copa Sul-Americana.