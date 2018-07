Após eliminação, Silas foca planejamento no Grêmio

Depois de ver o Santos vencer o Grêmio por 3 a 1, na última quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, o técnico Silas preferiu focar o planejamento da equipe para o restante da temporada a ficar lamentando a eliminação da sua equipe da Copa do Brasil.

"Ficamos tristes porque a Copa do Brasil era parte de um projeto, mas o trabalho continua. Todos estão de cabeça erguida. Eram duas grandes equipes e uma tinha de ficar no caminho. Infelizmente fomos nós", ressaltou o treinador, lembrando que o período de recesso provocado pela Copa do Mundo servirá para o Grêmio reorganizar o seu elenco.

"A gente continua com um grupo em formação. Tem muitos atletas que vão retornar depois da Copa do Mundo. Então, o trabalho é esse. É ver aqueles que vamos liberar para atuar por outros clubes e aqueles que vamos precisar trazer para as posições que temos de cobrir. Mas tudo isso é com calma e com a diretoria", reforçou Silas.

Já ao falar sobre o jogo na Vila Belmiro, o técnico lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Grêmio e elogiou a qualidade técnica das principais estrelas do Santos.

"Nós tivemos as chances no primeiro tempo, não fizemos. Eles tiveram as mesmas chances no segundo e conseguiram marcar os gols. Não posso deixar de elogiar a qualidade do Paulo (Henrique Ganso) e a do Robinho nos gols. Mas também não posso deixar de elogiar o Joílson na lateral esquerda, que foi muito bem. A dupla de zaga foi muito bem. Se temia muito porque eles não estavam jogando", analisou.

Campeão gaúcho e eliminado na Copa do Brasil, o Grêmio agora foca a disputa do Campeonato Brasileiro e ainda terá a chance de jogar a Copa Sul-Americana, que neste ano dará ao seu campeão uma vaga na Copa Libertadores de 2011.