Após eliminação, técnico deixa seleção da Polônia

Smuda tem 63 anos e estava no comando da seleção polonesa desde 2010. Ele disse que a "aventura com a equipe nacional está acabando" e negou que tenha decidido deixar a equipe por causa da eliminação da competição.

"Eu não preciso rescindir meu contrato porque o vínculo tinha fim previsto para quando acabasse a Eurocopa. O contrato acaba porque eu tenho um acordo verbal com os dirigentes da Associação Polonesa de Futebol e sei o que vai acontecer", declarou.

A eliminação na Eurocopa causou grande decepção na Polônia, justamente por ser o país-sede do torneio, ao lado da Ucrânia. A seleção terminou a primeira fase com apenas dois pontos no Grupo A e, em três partidas, conseguiu apenas dois empates.