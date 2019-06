Após eliminação, técnico do Japão destaca aprendizado da sua jovem equipe

O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, destacou a aprendizagem que seus jogadores tiveram na Copa América. O treinador estava satisfeito, apesar da eliminação, após o empate, por 1 a 1, diante do Equador, nesta segunda-feira à noite, no Mineirão, em Belo Horizonte.

"Estamos aprendendo a competir contra rivais do máximo nível", disse Moriyasu, em entrevista coletiva após o jogo. "Nossos jogadores têm que aprender o máximo que puderem, com muita humildade, respeitando seus rivais e entendendo que devem fazer progresso em nosso futebol."

Convidada da organização, a seleção japonesa trouxe ao Brasil uma equipe formada basicamente por jogadores com menos de 23 anos, que deverão formar a base do time que disputará a Olimpíada de Tóquio no próximo ano.

O Japão, no Grupo C, estreou com uma derrota por 4 a 0 diante do Chile e depois somou empates com Uruguai (2 a 2) e Equador. Foi o terceiro colocado da chave, sendo eliminado em função do saldo de gols.

"É uma pena não ter conseguido passar de fase, mas precisamos melhorar em alguns pontos", disse o treinador. "Acho que o futebol no Japão e em toda a Ásia tem melhorado. Temos feito boas partidas contra as equipes mais fortes do mundo."