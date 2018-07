Após eliminação, Van Bommel deixa seleção holandesa

"Eu não quero me aposentar", apontou o jogador do PSV. "Talvez haja um momento no futuro em que o treinador (Bert van Marwijk) precisará de mim e eu estarei disponível, mas agora é momento de abrir espaço para os jovens jogadores talentosos", completou.

Aos 35 anos, Van Bommel está se encaminhando para o fim da carreira. Ele deixou o Milan ao final da última temporada para se transferir ao PSV, onde disse que quer se aposentar. Pela seleção holandesa foram 79 partidas, sendo o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, o momento de maior destaque.