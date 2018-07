Após eliminações na Copa do Brasil, Vitória e ABC demitem treinadores

Em ambos os casos, os treinadores haviam assumido há somente dois meses, no fim de março. Mas as quedas na Copa do Brasil encerraram suas passagens pelos clubes. O Vitória foi eliminado depois de empatar por 2 a 2 com o ASA em pleno Barradão. Também em casa, no Frasquerão, o ABC caiu com a derrota por 2 a 1 para o Paysandu.

Claudinei Oliveira deixa o Vitória após somente 11 partidas, com 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O treinador foi prejudicado por eliminações precoces também no Campeonato Baiano, nas quartas de final, diante do modesto Colo Colo, e da Copa do Nordeste, na semifinal para o Ceará. Seu lugar será ocupado interinamente por Wesley Carvalho, técnico do time sub-20.

Já Josué Teixeira até teve sucesso no segundo turno do Campeonato Potiguar, sendo campeão com 100% de aproveitamento, mas na decisão do Estadual caiu diante do rival América-RN. Muito criticado pela forma como armou a equipe na decisão, acabou caindo após 13 partidas, com oito vitórias, um empate e quatro derrotas. Seu auxiliar, Ademir Fesan, assumirá o cargo interinamente.