Após eliminar Brasil, Peru pega a Colômbia nas quartas da Copa América Centenário

Com a primeira colocação do Grupo B, na frente de Equador e Brasil - fato pouco imaginado antes da Copa América Centenário -, o Peru confia no faro de gol do centroavante Paolo Guerrero e na raça dos seus companheiros para bater a Colômbia de James Rodríguez, Carlos Bacca e companhia.

O técnico argentino Ricardo Gareca, que comandou o Palmeiras em 2014, sabe que terá mais um grande desafio contra os colombianos. "Vejo algo semelhante em relação à partida contra o Brasil, pela importância da Colômbia. Temos que jogar com agressividade, como no segundo tempo contra os brasileiros", avisou o treinador.

"Há vários jogadores que precisam ser controlados como James Rodríguez, Bacca, Cuadrado, todos podem causar danos", analisou o meia Edison Flores na véspera da partida em New Jersey, nos arredores de Nova York.

No lado colombiano, a derrota para a Costa Rica por 3 a 2 na última partida, que custou a liderança do Grupo A - ficou para os Estados Unidos -, foi minimizada por todos, já que o time começou jogando com reservas. Nas duas primeiras rodadas, a Colômbia mostrou um bom futebol e bateu norte-americanos e o Paraguai com autoridade.

"Viemos de uma derrota que doeu e trabalhamos muito nesses últimos dias para melhorar contra o Peru", comentou o volante Sebastian Pérez. "Conhecemos o potencial que o Peru tem. É uma equipe bastante renovada, que tem uma ideia de jogo clara, mas temos que pensar no nosso jogo, saber valorizar a posse de bola", destacou o zagueiro Jeison Murillo.