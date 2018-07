Após eliminar Cruzeiro, San Lorenzo treina no CT do Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro treinou na manhã desta quinta-feira na Cidade do Galo, mas a atração no seu CT foi mesmo outro time. Um dia após se classificarem às semifinais da Copa Libertadores com o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, o San Lorenzo trabalhou no CT atleticano antes da sua viagem de volta para a Argentina.

A presença do grupo do San Lorenzo no CT do Atlético-MG se deu após o presidente do clube mineiro, Alexandre Kalil, realizar provocações ao rival Cruzeiro em seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet, após a queda do Cruzeiro. "Eu sabia, a velha história dos três patetas!", escreveu em referência ao antigo programa humorístico.

Depois, Kalil ainda lembrou que em 2013 o Atlético-MG foi eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes, realizado no Marrocos, mas conquistou meses antes o título da Libertadores. "Para dar vexame em Marrocos, tem que ser campeão da Libertadores", escreveu.

A queda do Cruzeiro deixou o Brasil sem representantes nas semifinais do torneio continental, o que não acontecia desde 1991. O San Lorenzo, que também foi o algoz de Botafogo e Grêmio, agora vai enfrentar o vencedor do confronto entre Lanús e Bolívar, que terá o segundo jogo disputado nesta quinta-feira.

Após receber o elenco do San Lorenzo, a Cidade do Galo também será o palco de treinamento de outros jogadores argentinos nas próximas semanas, afinal, a seleção dirigida por Alejandro Sabella ficará hospedada no CT do Atlético-MG durante a Copa do Mundo. O semifinalista da Libertadores, porém, não teve nenhum jogador incluído na lista preliminar de convocados da Argentina para o torneio no Brasil.