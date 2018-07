Após eliminar Manchester, técnico do Basel é efetivado

Vogel, de 36 anos, era o assistente técnico de Thorsten Fink, que já vinha fazendo bom trabalho, tendo comandado o time em um empate em 3 a 3 com o Manchester em Old Trafford, na segunda rodada da Liga dos Campeões. Com a ida de Fink ao Hamburgo, em outubro, Vogel assumiu como interino e agradou à diretoria.

"Nós fomos convencidos por Heiko Vogel desde o início", garantiu Bernhard Heusler, vice-presidente do Basel. A diretoria do clube não tem do que reclamar, uma vez que o time também lidera o Campeonato Suíço, com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Vogel, porém, vai demorar para fazer a sua estreia como treinador efetivo do Basel. Isso porque a equipe só volta a jogar em fevereiro, quando se encerra a pausa de inverno, obrigatória na Suíça por conta do rígido inverno. Já a Liga dos Campeões volta na semana do dia 14 de fevereiro - a partida de volta é uma semana depois. O adversário do Basel nas oitavas de final será conhecido no sorteio da próxima sexta-feira.