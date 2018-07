Após 'eliminar' Real Madrid, Cádiz leva 3 do Celta em casa na Copa do Rei O famoso estádio Ramon de Carranza, que recebeu grandes equipes brasileiras para seu torneio homônimo na década de 1990, foi palco de um importante jogo da Copa do Rei nesta quinta-feira. O Cádiz, que eliminou o Real Madrid na fase anterior, recebeu o Celta na partida de ida das oitavas de final e levou 3 a 0.