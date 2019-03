Após elogios do técnico, Alexandre Pato será apresentado no São Paulo

O atacante Alexandre Pato será apresentado na tarde desta sexta-feira no São Paulo. O jogador acertou um contrato até dezembro de 2022 com o clube, na véspera esteve no estádio do Morumbi fazendo algumas imagens e já vive a expectativa de vestir novamente a camisa tricolor. A vinda de um jogador desse nível é parte do processo de montagem do elenco para Cuca, que vai assumir o clube na próxima semana.

"A chegada do Pato é exatamente o caminho dentro de um planejamento que está sendo feito ao longo do ano. Sabemos a qualidade dele, que vai nos ajudar", afirmou o técnico Vagner Mancini, que assumiu interinamente o time desde a saída de André Jardine. Desde então, o treinador vem conversando com Cuca para moldar o time à maneira que seu sucessor deseja.

Para Mancini, a chegada de Cuca será muito importante e então ele voltará a ser coordenador técnico no clube. "Temos de falar de uma outra etapa, que o time vai estar nas mãos do Cuca. Estamos de braços abertos à espera dele. A partir do momento que assumi, sabia que seria por um tempo. Ficamos felizes que ele esteja recuperado", disse.

Para o treinador, Pato vai agregar muito. "A partir do instante que ele chegar, será um ponto positivo porque tem história linda de vida de futebol, um cara agregador de grupo. Nessa reta final ele vai ajudar muito nesse sentido. Posterior a isso, vamos entrar em outro planejamento, que será o Brasileiro", explica.

Pato não pode atuar no Campeonato Paulista porque as inscrições de novos atletas estão encerrados. Assim, ele terá de ver das arquibancadas seus companheiros na semifinal do Estadual contra o Palmeiras e só poderá estrear novamente pelo clube no Brasileirão. "Acredito muito no Pato. Sabe jogar futebol, sabe fazer gol. Ele tem uma identificação muito grande com o São Paulo e isso é muito importante", conclui Mancini.