Após embaixadinhas, Romero posa com ex-atacante Edilson e ironiza críticos

O atacante Romero, do Corinthians, protagonizou um lance que quase causou confusão no clássico deste domingo contra o Palmeiras, derrotado por 1 a 0 na arena corintiana neste confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão. O paraguaio fez embaixadinhas com a bola na cabeça na frente dos palmeirenses, esbanjando categoria, e depois foi cobrado por alguns atletas. Ao final da partida, ele ironizou o lance.

"Alguns da imprensa falam que eu não tenho técnica. É engraçado, né? Aceito as críticas, é parte do futebol", disse o jogador. Logo depois da partida, o Twitter oficial do Corinthians postou uma foto em que ele apareceu ao lado do ex-jogador Edilson, famoso por fazer embaixadinhas na final do Paulistão de 1999, também contra o Palmeiras, em atitude que desencadeou uma grande confusão dentro de campo.

O técnico Fábio Carille disse que não viu a jogada, pois estava falando com Mateus Vital na hora da jogada. Alguns atletas não aprovaram a postura do companheiro. "Foi bonito, a torcida gostou, mas eu não faria. Se fosse do outro lado, eu não gostaria", disse Jadson.

O presidente do clube, Andrés Sanchez, deu de ombro para o assunto. "Foi o recurso do jogador, algo normal. Não vamos criar polêmica com isso. Quando fazem lá fora, todo mundo acha bonito e bate palma", afirmou o dirigente corintiano.