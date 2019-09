Após empatar com Santos, time alternativo do Athletico tenta exibir força de novo

Focado no duelo contra o Internacional, pela rodada de volta da final da Copa do Brasil, o Athletico-PR jogará mais uma rodada do Brasileirão com um time considerado reserva. Desta vez, os suplentes entram em campo para enfrentar o Avaí, a partir das 11 horas deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 19.ª rodada, no encerramento do primeiro turno.

Em meio aos compromissos pela Libertadores, torneio do qual já foi eliminado, e pela busca inédita da Copa do Brasil, o Athletico jogou sete partidas do Brasileirão com os reservas. A única vitória com o time alternativo foi sobre o CSA. Nos outros jogos, perdeu para Corinthians, Flamengo e Botafogo, além de ter empatado com Chapecoense e Santos, este último na rodada passada, na Vila Belmiro.

A inconstância nas escalações fez a equipe oscilar bastante ao longo da disputa. Atualmente, os atleticanos brigam na parte intermediária da tabela, com 26 pontos, enquanto o Avaí aparece na lanterna, com apenas dez pontos.

O time que será escalado pelo técnico Tiago Nunes deve ser o mesmo empatou por 1 a 1 com o Santos no último final de semana. O lateral-esquerdo Adriano e o zagueiro Pedro Henrique, que não podem jogar a Copa do Brasil, estarão entre os 11 iniciais. A final do torneio nacional será realizada na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o Athletico jogará por um empate para ser campeão.