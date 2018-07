Após empate, Muricy vê Flamengo cansado e isenta Wallace de culpa O Flamengo não passou de um empate por 1 a 1 diante do Boavista, no sábado, na estreia da equipe no Campeonato Carioca. O resultado, como era de se esperar, deixou o técnico Muricy Ramalho insatisfeito. A principal explicação do comandante rubro-negro para a igualdade foi o cansaço de seus jogadores, tanto pela partida de quarta-feira, contra o Atlético-MG, como pelo gramado pesado do Giulite Coutinho.