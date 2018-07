Santos lamenta realização de jogo de volta na Copa do Brasil

Com o time todo reserva e um campo impraticável, o Santos não conseguiu cumprir a meta de avançar antecipadamente à segunda fase da Copa do Brasil ao somente empatar por 1 a 1 com o Santos do Amapá, no Zerão, em Macapá, na noite de quinta-feira. Após o duelo, o atacante Joel lamentou as condições que o time precisou enfrentar e reconheceu que o Santos teve atuação ruim no primeiro tempo, quando foi vazado pelo adversário.

"Deixamos a desejar no primeiro tempo. Infelizmente a chuva atrapalhou o jogo e caiu bastante o nível. A equipe tentou até o final e conseguiu o empate. Não queríamos levar o jogo de volta para a Vila Belmiro, mas aconteceu. Agora é jogar mais focado lá para passar de fase", disse.

Com os titulares poupados, o jogo de quinta era uma boa oportunidade para os reservas do Santos tentarem conquistar mais espaço no time, como Joel, autor do gol da equipe em Macapá. "Eu dei o meu melhor. Não ajudei a sair com a vitória, mas a equipe está de parabéns. O resultado não foi o que a gente queria, mas ao menos evitamos a derrota", disse.

O Santos voltará a enfrentar o seu "xará" do Amapá na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, para definir a passagem à segunda fase da Copa do Brasil. Antes, neste domingo, o time recebe no seu estádio o Palmeiras pelas semifinais do Campeonato Paulista.