Após empate, Abbondanzieri diz que acredita na vaga Diante de um dos piores times da Copa Libertadores, o Internacional contava com uma vitória nesta quarta-feira para recuperar a liderança do Grupo 5. Mas ela não veio. Em Guayaquil, o time apenas empatou sem gols com o Emelec e agora terá que vencer o Deportivo Quito no Beira-Rio, no próximo dia 22, para garantir a vaga nas oitavas de final. Nada que preocupe o goleiro Abbondanzieri.