Após empate amargo na Copa do Brasil, Grêmio revê Flamengo em busca de vitória

Após o empate amargo por 1 a 1 na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Grêmio revê o Flamengo neste sábado, no segundo dos três confrontos entre as equipes em um período de 15 dias. Desta vez, o duelo, novamente em Porto Alegre, será pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A competição é outra, mas o resultado da partida de ida da Copa do Brasil deixou um gosto amargo nos gremistas, que buscam enfim vencer em casa a equipe carioca, atual líder do torneio, e também subir na tabela para diminuir a diferença de pontos entre os clubes.

Hoje, os cariocas lideram com 34 pontos, sete a mais que o Grêmio, quinto colocado, e que pode até terminar a rodada em terceiro, se vencer o duelo e seus concorrentes, entre eles o Internacional, tropeçarem na rodada.

Como a maratona de jogos é pesada e inclui outro jogo importante na Argentina três dias depois, na próxima terça-feira, contra o Estudiantes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho repetirá o que fez no duelo anterior contra a Chapecoense e escalará novamente reservas.

Renato não revelou a escalação, como costuma fazer, mas pelo o que foi visto no treinamento da sexta-feira, que definiu quem jogará, a equipe terá apenas uma novidade em relação ao último confronto diante da Chapecoense. Será a entrada do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que fará sua estreia com a camisa do Grêmio.

Bressan, recuperado de um problema muscular na coxa direita, está de volta e também vai para o jogo. Alisson também se livrou de uma lesão no músculo posterior da coxa que o tirou de combate por dois meses e meio e está liberado. A tendência é de que o atacante entre na equipe no decorrer da partida.

Segundo o lateral-direito Leonardo, reserva que disputa posição com Madson e Léo Moura, o elenco desta temporada é mais forte e os suplentes têm capacidade para desempenhar um futebol melhor em campo em relação ao apresentado em 2017, quando os reservas foram usados por Renato Gaúcho e acabaram deixando alguns pontos pelo caminho na competição nacional.

"Chegaram mais peças de alto nível pra nos ajudar para que esse time B consiga resultados melhores. É um novo grupo, fortalecido e tenho certeza que faremos um grande jogo neste sábado", afirmou.