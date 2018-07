Após empate, Berna comemora chance no Fluminense O goleiro Ricardo Berna foi uma das novidades da escalação do Fluminense no clássico contra o Botafogo. Titular no empate por 0 a 0, ele aprovou a sua atuação e a dos defensores do time das Laranjeiras, mas lamentou apenas que a equipe não tenha conseguido reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro.