Após empate, Caio Júnior exibe confiança no Botafogo

Depois de ver o Botafogo sofrer para empatar por 2 a 2 com o Avaí, na noite desta quarta-feira, no Engenhão, pela Copa do Brasil, em um jogo no qual saiu perdendo por 2 a 0, o técnico Caio Júnior mostrou confiança de que o time conseguirá bons resultados nos dois próximos confrontos decisivos que terá pela frente.

Primeiro, neste domingo, a equipe enfrentará o América, em São Januário, precisando vencer e ainda de torcer por uma vitória do Vasco sobre o Olaria para avançar à semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Em seguida, na quarta-feira, a equipe fará o jogo de volta com o Avaí, em Florianópolis, pelas oitavas de final da competição nacional.

"Estou muito confiante no trabalho. Essa fase vai passar. Tenho apoio da direção e estou motivado para continuar. No domingo, contra o América, precisamos e vamos conseguir a vitória. Na quarta, daremos a vida lá em Florianópolis. Vai ser um jogo marcante e tenho certeza de que vamos ter um bom desempenho", afirmou Caio Júnior.

Contratado no final do mês passado para assumir o lugar de Joel Santana, o comandante pediu paciência aos torcedores do Botafogo, que seguem desconfiados em relação ao trabalho do novo treinador.

"O torcedor quer uma equipe que jogue, que busque o resultado, mas estamos em uma fase de transição muito difícil. Estou há 15 dias (no clube) e fiz cinco jogos. Quase não tive tempo para treinar. É um processo muito complicado. Estou tendo coragem para tomar posições, tem que ser assim", reforçou o técnico, para depois voltar a criticar a insistência da equipe em apostar demais em bolas alçadas à área para Loco Abreu.

"90% das jogadas foram de cruzamento. Eu tenho passado para eles (jogadores) que o cruzamento tem que existir, mas tem que ser na linha de fundo. É uma equipe que tem alguns vícios. Tem tendência insistir nessa jogada", reclamou.

