Após empate, Caio Júnior se diz 'orgulhoso' do Botafogo Apesar de o Botafogo ter cedido o empate por 1 a 1 ao Bahia na parte final do segundo tempo do confronto disputado no último domingo, em Salvador, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Caio Júnior deixou o confronto satisfeito com o desempenho exibido pelo seu time, que com o resultado ficou na quinta colocação do torneio nacional.