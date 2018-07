Após empate com a Chapecoense, Jair Ventura é demitido do Santos

O Santos demitiu nesta segunda-feira o técnico Jair Ventura. O treinador vinha balançando no cargo desde antes da parada para a Copa do Mundo. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro empatou o clássico com o Palmeiras por 1 a 1 na última quarta-feira e ficou no 0 a 0 com a Chapecoense, no domingo.

"A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jair Ventura não é mais treinador da equipe profissional. O Clube agradece o profissionalismo do técnico durante o tempo em que aqui esteve no comando do Peixe", publicou o clube em seu site oficial.

As fracas atuações geraram ainda mais protestos e ele deixa o Santos na 15ª colocação, com 15 pontos. Em 13 jogos disputados no Brasileirão, a equipe conseguiu apenas quatro vitórias. Empatou outros três jogos e perdeu seis, com 38,5% de aproveitamento no total.

