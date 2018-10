Após empate com Ceará, Rabello comemora ponto do Botafogo fora de casa

O Botafogo chegou ao seu quinto jogo de invencibilidade ao ficar no empate sem gols diante do Ceará na noite desta segunda-feira, em Fortaleza, no encerramento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Igor Rabello falou da importância do resultado, que manteve a diferença entre os dois clubes na tabela de classificação.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. O Ceará está em um momento empolgante no campeonato. Infelizmente, não conseguimos fazer nosso jogo, mas atuar fora de casa é assim. O importante é não perder e levar pontos preciosos para o Rio de Janeiro", afirmou o defensor.

Se dentro de casa o Botafogo perdeu apenas uma partida - na derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG -, fora, o time carioca venceu em apenas duas oportunidades, empatou quatro e perdeu outras nove, números que não preocupam o zagueiro botafoguense.

"Faz parte. Nunca é fácil jogar fora. Mas vamos buscar o resultado positivo dentro de casa, onde temos apenas uma derrota. Vamos lutar para conquistar os três pontos diante do Bahia, na próxima rodada", concluiu Igor Rabello.

Com o resultado, o Botafogo terminou a rodada na 12ª colocação, com 35 pontos, contra 31 do Ceará, primeiro dentro da zona da degola. No sábado, o time carioca recebe o Bahia no Engenhão.